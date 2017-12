Lindsay bevallen van dochtertje Lisa-Marie Stijn Van Hove

17u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Joel Hoylaerts - Photo News Kris Bloemen en Lindsay Celebrities Puur gezinsgeluk ten huize De Bolle-Bloemen. Zangeres Lindsay is bevallen van een dochtertje. “Alles is goed verlopen,” klinkt het in haar entourage.

Deze week sprak zanger - en nu ook fiere peter - Christoff nog liefdevol over het meisje dat werd verwacht. “Een mirakeltje", zei hij doelend op de lijdensweg die zijn zus en haar partner moesten afleggen op weg naar de zwangerschap. Dat ‘mirakeltje’ is nu geschied, weegt 2,7 kilo en meet 47 cm. “Lindsay is gisterenavond opgenomen op de materniteit en is deze namiddag bevallen", klinkt het. “Het kindje is er iets te vroeg, maar zowel mama als kind stellen het uitstekend.”