Linde Merckpoel & Gilles De Coster: "Ja, we zijn uit elkaar" Mark Coenegracht

07u54 0 Photo News Celebrities "Ja, we zijn na ruim tien jaar uit elkaar. De breuk is recent en doet pijn. Voorlopig willen we geen commentaar kwijt." 'De Mol'-presentator Gilles De Coster (36) en StuBru-stem Linde Merckpoel (32) bevestigden gisteren kort het nieuws dat we hadden vernomen.

Opnieuw een bom in BV-land. Na de onverwachte biecht van Bieke Ilegems over de ontrouw van haar man Erik Goossens, bevestigden Linde Merckpoel en Gilles De Coster ons gisteren dat er een einde is gekomen aan hun ruim tien jaar durende relatie. Over de reden van de plotse breuk willen de twee niks kwijt. "Gun ons de nodige tijd om wat er gebeurd is een plaats te geven", klonk het.





Merckpoel, die op 17 oktober 33 wordt, startte haar carrière in juli 2007 bij de VRT-nieuwsdienst. Gilles De Coster presenteerde toen 'De Ochtend' op Radio 1, en de twee werden datzelfde jaar een koppel.





Enthousiaste supporter

Beide mediagezichten bevestigden eerder al dat hun erg drukke professionele leven het samenleven niet gemakkelijk maakte. Toch leek er tot voor kort niks aan de hand. Op 23 april liep Linde de marathon van Antwerpen. Gilles stond haar aan de aankomst op te wachten en pakte zijn Linde eens goed vast, gevolgd door een intieme kus. Begin juli vertoefde het koppel nog een maand in China.





Drukke tijden

De volgende maanden worden sowieso hectisch voor allebei. Linde blijft de ochtendshow van StuBru presenteren, speelt mee in 'De Slimste Mens Ter Wereld' en nadien volgt 'De Warmste Week'. Gilles is druk in de weer met de voorbereidingen van 'De Mol', zit elk weekend in 'Sports Late Night' op VIER en zal later dit najaar ook op Canvas te zien zijn in 'Strafpleiters', een zesdelige reeks van Woestijnvis waarin hij met gerenommeerde advocaten spreekt.