Linda de Mol telt 875.000 euro neer voor chique huis voor dochter Noa Redactie

24 april 2018

10u51

Bron: AD 1 Celebrities Linda de Mol heeft in hartje Amsterdam een dubbel benedenhuis voor haar dochter Noa gekocht. De RTL-presentatrice telde vorige maand 875.000 euro neer voor het optrekje van 143 vierkante meter dat grenst aan de volkswijk de Jordaan, zo blijkt uit gegevens van het kadaster.

Het turn key-huis, dat met eigen geld werd betaald, beschikt over vier kamers, twee balkons en een patio. Volgens huizensite Bekendeburen.nl mag Noa nog op zoek naar een geschikte keuken.

Op papier is de 18-jarige dochter van Linda de Mol en haar ex, regisseur Sander Vahle, voor een derde eigenaar van haar eerste woning. Ze verhuist vanuit Huizen naar Amsterdam en stapt daarmee in de voetsporen van haar broer Julian (21), die in de zomer van 2016 naar de hoofdstad verhuisde omdat hij aan het conservatorium ging studeren. Zijn moeder kocht voor hem voor 950.000 euro een benedenwoning met tuin.

Linda studeerde Rechten aan de Vrije Universiteit en woonde jarenlang op kamers in Amsterdam Oost met twee vriendinnen. In februari vorig jaar liet ze in haar eigen maandblad LINDA. weten dat ze zich realiseerde dat haar hele leven om haar kinderen draaide tot ze uit huis gingen. ,,Je begint altijd met: wat doen de kinderen? Daarna ga je pas bedenken wat je zelf gaat doen. Er breekt straks een hele andere tijd aan.''