Linda de Mol lijdt aan bijzondere aandoening: “Geen veilig toilet? Dan ga ik spontaan volledig op slot” SDE

17 juni 2020

15u51

Bron: LINDA 2 Celebrities Waar veel Nederlanders van de zomervakantie gebruik maken om lekker te gaan kamperen, zul je het presentatrice Linda de Mol (55) niet snel zien doen. Dat heeft niets te maken met de activiteit op zich, maar met de beschikbare toiletten. Dat vertelt ze in LINDA.

Met het kamperen op zich is niets mis, zegt Linda de Mol in LINDA. “Ik vind de sfeer geweldig, dat geklooi met het opzetten van de tent, kletsen met de buren, de blikjes limonade in de koelbox, ’s morgens verse broodje halen in de kantine, ’s avonds de barbecue aan, badmintonnen en een potje kaarten aan de klaptafel.”

Maar toch zul je haar niet snel meer op een camping vinden. “De enige reden waardoor ik nooit meer op een camping teruggevonden ben, is dat ik – sinds ik volwassen ben – lijd aan het ‘safe toilet syndrome’”, legt ze uit. “Wat er in het kort op neerkomt dat ik, als er geen ’veilig’ toilet in de buurt is (lees: een wc waar niemand je ziet, hoort of ruikt), spontaan volledig op slot ga en na een week constipatie een uiterst pijnlijke bevalling van een soort steen tegemoetzie.”

Het ‘safe toilet syndrome’ staat ook bekend onder de naam ‘parcopresis’, maar is geen medisch erkende aandoening. Het zorgt er wel voor dat een toiletbezoek op de camping zo goed als onmogelijk wordt voor de Mol. “Het zijn meestal ruimtes die slechts door dunne wandjes van elkaar worden gescheiden”, klinkt het. “Boven en onder open, zodat je voeten ziet naast een pot en alles van iedereen hoort plonzen, plensen en ontsnappen en daar ga ik dus psychisch en fysiek spontaan van in lockdown.”

Lees ook:

Linda de Mol heeft last van ‘rijkdomschaamte’: “Ik heb gewoon heel veel geluk”

Nederlandse presentatrice Linda de Mol laat zich omtoveren tot ‘blonde Kim Kardashian’ om een statement te maken

In de voetsporen van haar moeder: dochter Linda de Mol tekent contract bij zender BNNVara