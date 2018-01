Lily-Rose Depp geeft zich bloot in intieme fotoshoot KD

24 januari 2018

12u31 0 Celebrities Ze poseerde op haar zeventiende al topless voor de Italiaanse Vogue, en daar kwam bakken kritiek op. Lily-Rose (18), de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis, trekt er zich geen bal van aan. Ze werkte samen met topfotograaf Luke Gilford voor een intieme en weinig verhullende fotoshoot.

"Lily-Rose Depp en ik besloten om samen een nieuwe fotoreeks te maken", aldus Gilford op Instagram. "We gingen een pruik kopen zoals haar moeder er jaren geleden één droeg voor een fotoshoot. Het was een heel persoonlijk proces. Lily-Rose en ik brachten een paar dagen door met het maken van foto's thuis. Enkele wij twee en de camera. De beelden van haar, huilend en in bed, ontroeren me vooral omdat ze zo eerlijk zijn. Deze ervaring was enorm inspirerend."