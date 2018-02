Lily-Rose Depp deelt schattige kinderfoto: "Ik droeg toen al Chanel" MVO

26 februari 2018

12u21 0 Celebrities Lily-Rose Depp (18), dochter van, deelde zopas een schattige kinderfoto op haar Instagram-account.

Op de prent is het model in haar kinderschoenen te zien - of toch niet helemaal. Ze draagt er een paar Chanel-schoenen van haar moeder.

Gezien Lily-Rose één van de bekendste gezichten van het merk is, gaat het waarschijnlijk om een publiciteitsstunt. Wat niet wegneemt dat het resultaat erg schattig is.

@chanelofficial 🍼 Een foto die is geplaatst door null (@lilyrose_depp) op 16 feb 2018 om 21:49 CET