Lily Allen weigerde ooit concert waar ze uitbetaald werd in bitcoins. Anders was ze nu miljardair geweest avh

23u00

Bron: Mirror; Metro UK 0 ANP Lily Allen Celebrities Lily Allen weigerde ooit op te treden op een evenement, omdat ze zou worden uitbetaald in bitcoins. Een heel ongelukkige beslissing, zo blijkt nu, want de cryptomunt is intussen spectaculair in waarde gestegen. Had Lily Allen het optreden aanvaard, dan was ze nu miljardair geweest.

De 32-jarige Britse zangeres kreeg ooit een concertaanvraag van de makers van de virtuele wereld Second Life. Volgens Lily Allen boden de organisatoren haar “honderdduizenden bitcoins” aan voor het optreden, maar de zangeres bedankte vriendelijk. Een erg slechte beslissing want de prijs van de bitcoin gaat nu door het dak. “Ik ben een idioot”, tweette ze in 2014 over die beslissing.

Als Allen wel op het voorstel was ingegaan, dan was ze nu miljardair geweest. Ze zou namelijk minstens 200.000 bitcoins ontvangen hebben en die zouden nu ongeveer 2 miljard euro waard geweest zijn. De zangeres zou in één klap de allerrijkste muzikant geweest zijn, met artiesten als Paul McCartney (1 miljard euro), Jay Z (685 miljoen euro) en Madonna (490 miljoen dollar) op héél verre afstand.