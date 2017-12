Lily Allen toont hoe riskant het is om je kerstcadeautjes online te kopen MVO

10u38 0 EPA Lily Allen Celebrities Zangeres Lily Allen kwam bedrogen uit nadat ze haar kerstpakjes probeerde te bestellen via het internet. Op 23 december ontdekte ze dat haar creditcard geweigerd was, waardoor er helemaal geen cadeautjes geleverd zouden worden.

"Dit is wat er gebeurd als je vergeet te controleren of je kaart nog geldig is, en daarna ook je e-mails niet checkt," deelde Allen in paniek op Twitter. Ze toont een foto van een reeks Barbiepoppen die ze wilde bestellen voor haar dochtertjes Marnie Rose (4) en Ethel (6). De betaling voor alle poppen werd geweigerd omdat Lily niet op tijd had gemerkt dat haar creditcard vervallen was.

"Wow, ik zou kapotgaan van de stress als mij dat overkwam," klinkt het in de reacties. Anderen proberen haar advies te geven: "Koop je cadeautjes in een lokale winkel," oppert iemand. Of: "Zeg je kinderen dat de kerstman een paar dagen na kerst nog wat pakjes achterna komt brengen."

FUUUUUUUUUUUUCK . When your card expires and you don’t check your emails. 😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫 pic.twitter.com/ihjzEtzZu8 Lily(@ lilyallen) link