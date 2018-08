Lily Allen stopt met Twitter DBJ

10 augustus 2018

18u57

Bron: ANP 0 Celebrities Lily Allen heeft haar Twitteraccount stilletjes verwijderd. Het is onbekend waarom de 33-jarige Britse zangeres is verdwenen van het sociale medium.

Daily Star ontdekte dat Lily niet meer op Twitter actief is. En dit is opmerkelijk omdat de zangeres afgelopen jaren vaak van zich liet horen op de microblogsite. Ze deed daar vaak pittige en openhartige uitspraken. Ook vocht ze in juni nog een virtuele strijd uit met presentator Piers Morgan na een opmerking die Morgan had gemaakt over een ketting van Allen.

Lily heeft haar 6 miljoen volgers nooit laten weten waarom ze haar account heeft verwijderd. Gelukkig voor haar fans bestaat haar Instagram nog wel.