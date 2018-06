Lily Allen seksueel misbruikt: "Mijn platenlabel stak het in de doofpot" KD

08 juni 2018

13u27 0 Celebrities De Britse zangeres Lily Allen (33) zegt het slachtoffer te zijn van seksueel misbruik. Ze rapporteerde de dader, een muziekproducer, bij haar platenlabel, maar kreeg geen hulp.

De zangeres wil de dader niet bij naam noemen. "Het gaat om mensen waarmee ik werk. Zij hebben invloed op zaken die mij kunnen aantasten." De Britse vertelt hoe ze haar oversten inlichtte over het misbruik. "Ik rapporteerde het, zelfs aan vrouwen, maar niemand deed iets. Mijn platenlabel stak het in de doofpot."

Lily Allen komt nog steeds in aanraking met de man die haar misbruikte. "In de muziekwereld kan je niet verhuizen. Je werkt met dezelfde mensen aan beide kanten van de oceaan", zucht ze. "Er is geen ontsnappen aan. Ik zit vast aan een contract van 15 jaar."

In datzelfde interview verklaart ze ook dat haar platenlabel wist van haar drank- en drugsprobleem. Niemand binnen haar professionele kring bood zich aan om haar te helpen afkicken. "Daar is tijd voor nodig", verduidelijkt de Fuck You-zangeres. "Als je daar tijd voor uittrekt, dan gaat iedereen naar huis en wordt er geen geld verdiend. Niemand deed er profijt mee om me te helpen."