Lily Allen: "James Corden probeerde mij te versieren"

KDL

10u03

Bron: Telegraaf 0 Reporters Lily Allen en James Corden Celebrities Zangeres Lily Allen beweert dat talkshowhost James Corden, die wij vooral kennen van zijn 'Carpool Karaoke', haar tijdens een live-uitzending heeft proberen te versieren, maar dat ze er niets van heeft gezegd, omdat ze niet arrogant wilde overkomen.

Het moment vond plaats in 2008 in Lily’s tv-show 'Lily Allen and Friends'. Cordon was te gast in het programma om te praten over de Britse sitcom 'Gavin and Stacey', waar hij een van de schrijvers van was. In een reeks Twitterberichten schrijft de zangeres dat Cordon tijdens de show met haar zat te flirten en dat ze zich daar behoorlijk ongemakkelijk door voelde. In het gesprek complimenteert de 'Carpool Karaoke-ster Allen en noemt hij haar onder meer "lovely", waarop de zangeres vervolgens reageert met: "Just f*ck me". Ook vraagt ze de komiek of hij nog steeds single is.

Op Twitter confronteert iemand Allen met het bewuste moment. "Nee, ik voelde me niet seksueel aangetrokken tot James", zegt de zangeres. "Hij probeerde mij onder het oog van van het hele publiek te versieren. Als ik hem op dat moment de mond had gesnoerd, dan had iedereen mij arrogant gevonden."

