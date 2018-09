Lily Allen: "Ik heb vrouwelijke escortes betaald voor seks op tour" TDS

02 september 2018

10u04

De Britse Lily Allen heeft een opmerkelijke onthulling gedaan. De zangeres bekent dat ze tijdens haar tournee vrouwelijke escortes heeft betaald voor seks. Dat deed ze naar eigen zeggen omdat ze "eenzaam en verloren" was, na de scheiding van haar man Sam Cooper.

"Ik ben er niets trots op, maar ik schaam me er ook niet voor", aldus Lily Allen op Instagram. "Ik was eenzaam en verloren, en op zoek naar iets". Ze deelde de lakens met de escortes in 2014, toen ze op tournee was voor haar album 'Sheezus'. Lily leed in die periode ook aan een postnatale depressie, na de geboorte van haar dochtertje Marnie.

Ze geeft haar leven in de spotlights de schuld. "Ik ben mezelf onderweg volledig verloren. Ik heb geen identiteit meer", zei ze in een recent interview "Ik was een slechte moeder, en ik was slecht in mijn job. Ik werd steeds wakker op de tourbus met de grootste kater. En ik heb mijn man bedrogen. Het enige wat ik wou, was bij mijn kinderen zijn. Ik verdiende niet eens veel geld".

In haar nog te verschijnen biografie 'My Thoughts Exactly' gaat de zangeres uitgebreider in op haar getroebleerd leven. Wanneer het boek in de rekken ligt is nog niet bekend.