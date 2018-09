Lily Allen: "Ik had seks met Liam Gallagher. In een vliegtuig, toen hij nog getrouwd was" TDS

17 september 2018

08u44

Bron: The Sun 1 Celebrities De aankomende autobiografie staat vol met explosieve details over haar leven. Eerst onthulde ze al dat ze seks had met vrouwelijke escortes toen ze op tournee was, nu bekent ze dat ze seks had met Liam Gallagher, die op dat moment getrouwd was met Nicole Appleton.

In het boek beschrijft de zangeres uitvoerig de vele avontuurtjes die ze met verschillende beroemdheden heeft gehad. Allen en Gallagher hadden seks in juli 2009, toen de twee aan boord zaten van een elf uur durende vlucht naar Japan. Ze moesten er beiden optreden op het Fuji Rock Festival. "We waren in het vliegtuig met elkaar aan het flirten en op een gegeven moment stonden we samen op en gingen we naar het toilet. We deden dingen die hij beter niet had kunnen doen. En dan heb ik het niet over drugs", schrijft ze.

De zangeres beweert ook dat het niet bij één keer in gebleven, maar dat ze daarover loog, omdat de voormalige Gallagher toen getrouwd was. Toen het vliegtuig aan grond stond, wou de voormalige Oasis-frontman er dan ook meteen een vervolg aan breien. "Zoals Liam dat op zijn manier kan zeggen, met dat nasale toontje, vroeg hij welke plannen ik had. 'Waarom ga je niet met me mee terug naar het hotel?', vroeg hij. Waarop ik dacht: "ja, waarom ook niet?'"

Niet op de hoogte

Lily schrijft in het boek dat ze niet op de hoogte was van het huwelijk tussen Liam en All Saints-zangeres Nicole Appleton. "De volgende dag zei Liam tegen mij: 'Niemand mag dit weten, want ik ben met Nicole.' Toen pas kreeg ik door dat hij getrouwd was", stelt ze. Dat het huwelijk tussen Gallagher en Nicole dagenlang op de voorpagina's stond in de Britse media, vergeet ze daarbij wel te vermelden.