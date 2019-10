Lily Allen en ‘Stranger Things’-acteur David Harbour al kussend gespot Redactie

Bron: ANP 0 Showbizz Voor mensen die nog twijfelden aan de ontluikende romance tussen ‘ Stranger Things’ -ster David Harbour en zangeres Lily Allen is er nu bewijs. Het koppel werd voor het eerst zoenend gefotografeerd sinds de geruchtenmolen over een relatie in augustus begon te draaien. Amerikaanse media deelden foto’s van het stel dat niet van elkaar af kon blijven in New York.

De 34-jarige Britse was naar New York afgereisd om de 44-jarige Amerikaan, die afgelopen weekend Saturday Night Live presenteerde, te vergezellen. De acteur en zangeres werd zoenend, knuffelend en handjes vasthoudend op de gevoelige plaat vastgelegd. De twee werden afgelopen zomer meerdere keren samen gespot. Ze hebben nog niet op de geruchten gereageerd.

David, vooral bekend van zijn rol als Jim Hopper in de reeks ‘Stranger Things’, had tot april een relatie met ‘Fantastic Beasts’-actrice Alison Sudol. Eerder was hij samen met actrice Julia Stiles en was hij enige tijd verloofd met Maria Thayer. Lily was tussen 2011 en 2015 getrouwd met Sam Cooper, al werd hun scheiding vorig jaar pas officieel afgerond. In de tussentijd had ze een relatie met dj Meridian Dan.