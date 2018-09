Lily Allen barst in tranen uit wanneer ze award niet wint: "Ik ben beroofd" TK

Bron: Daily Mail 3 Celebrities Lily Allen kan duidelijk niet goed tegen haar verlies. De zangeres maakte gisterenavond kans op de Hyundai Mercury Prize, een award die in Groot-Brittannië jaarlijks wordt uitgereikt voor het album van het jaar. Allen greep naast de overwinning en kon daar duidelijk niet goed mee om.

Allen maakte kans voor haar album 'No Shame', dat in juni uitkwam. Eerder op de avond bracht ze ook nog een knappe versie van het nummer 'Apples', waarvoor ze veel bewondering kreeg. Toen het tijd was voor de prijsuitreiking, zag de 33-jarige die echter aan haar neus voorbijgaan: rockband Wolf Alice mocht in haar plaats het podium op.

De zangeres had het er duidelijk moeilijk mee: ze barstte in tranen uit en liet op Twitter haar ongenoegen blijken. "Bel het noodnummer, ik ben beroofd", schreef ze. Toen ze wat gekalmeerd was, liet ze wel nog weten dat ze fan was van Wolf Alice. "Het zijn zeker verdiende winnaars... En volgend jaar win ik dat ding."

Someone call 999 I’ve been robbed. https://t.co/3k3KkT51oi LILY ALLEN(@ lilyallen) link

I adore @wolfalice tho, and they are very deserved winners. Next time......... imma win that bitch. LILY ALLEN(@ lilyallen) link