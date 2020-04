Lil Nas X open over coming-out: “Ik was van plan om het geheim mee in het graf te nemen” SDE

10 april 2020

19u45

Bron: The Guardian 0 Celebrities Vorige zomer vertelde Lil Nas X (21) aan de wereld dat hij homo is. Maar als hij niet bekend was geweest, dan had hij daar nooit over gesproken. Dat zegt de rapper in een gesprek met The Guardian.

“De waarheid is dat ik van plan was om mijn geheim mee het graf in te nemen", bekent Lil Nas X. Al jong wist hij dat hij niet op meisjes viel, maar in zijn omgeving zag hij hoe mensen die voor hun seksualiteit uitkwamen, zonder pardon gepest werden en het slachtoffer werden van homofobe commentaren. Dus besloot hij om zijn ware ik te verbergen. “Maar dat veranderde toen ik Lil Nas X werd", zegt hij.

Vorige zomer speelde de rapper, bekend van onder meer ‘Old Town Road’, op Glastonbury voor een publiek van duizenden fans. Nadien besloot hij om uit de kast te komen. “Ik dacht nu echt dat het duidelijk was", schreef hij op Twitter, bij een hoop regenbogen. Sindsdien komt hij volledig los en poseert hij op de rode loper in de meest extravagante outfits. “Ik probeer om - nee, ik zal van mezelf een superster maken, en mode speelt daar een belangrijk onderdeel in", vertelt hij daarover.

In tegenstelling tot muzikanten als Troye Sivan en Frank Ocean, blijft Lil Nas X in z’n muziek ver weg van z'n seksualiteit. “Ik wil de LGBTQ-gemeenschap honderd procent zeker vertegenwoordigen", zegt hij. Maar hij maakt zich zorgen om de veiligheid van zijn fans, die worstelen met de beslissing om uit de kast te komen, klinkt het. “Ik wil hen niet aanmoedigen om iets te doen dat ze niet voor de volle honderd procent willen doen. Zeker wanneer ze nog in de middelbare school zitten. Dan is het ongelofelijk moeilijk.”

“Voor mij is het gemakkelijker", zegt de rapper. “Ik ben van niemand afhankelijk. Niemand gaat me uit het huis gooien, niemand gaat me rot beginnen behandelen.” Z'n familie is ondertussen wel op de hoogte van zijn geaardheid, klinkt het. “Maar het is niet iets waar we ooit over praten. We zwijgen erover. Niemand zegt: ‘Oh, heb je een vriendje?’” Soms vindt hij dat spijtig, geeft hij toe. “Het zou iets moeten worden dat normaal wordt om te horen. Ik wil niet dat het iets is waar we nooit over praten. Want wat met de kindjes in mijn familie? Ik zou willen dat er een gezond midden is tussen ‘Met wie neuk je?’ en gewoon niets zeggen.”

