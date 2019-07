Lil Nas X komt uit de kast TK

01 juli 2019

08u28

Bron: ANP 0 Celebrities Lil Nas X heeft de laatste dag van Pride-maand aangegrepen om aan te geven dat hij zelf ook deel uitmaakt van de LGBTQ-gemeenschap.

"Sommige van jullie weten dit allang, sommige van jullie kan het niets schelen", begon de rapper zijn post, die hij eindigde met een regenboog. Hij riep zijn volgers op om voor de maand eindigde nog eens goed te luisteren naar de tekst van het nummer ‘C7osure’ dat hij onlangs uitbracht. Daarin rapt hij onder meer dat hij zich niet langer anders voor wil doen dan hij is. "Dit is wat ik moet doen, ik wil geen spijt krijgen als ik oud ben."

Later postte de muzikant, die momenteel een grote hit heeft met zijn duet met Billy Ray Cyrus, ‘Old Town Road’, nog een coming out-tweet. Hij plaatste een screenshot van het hoesje van zijn album, en daarnaast een plaatje waarop hij inzoomde op een deel van de cover. Daarin was ook een regenboog te zien. "Ik dacht dat ik het overduidelijk had gemaakt", grapte de rapper daarbij.

deadass thought i made it obvious pic.twitter.com/HFCbVqBkLM nope(@ LilNasX) link