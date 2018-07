Lil' Kleine over zijn decadent koopgedrag: "Ik bestel 50 flessen champagne op één avond" MVO

19 juli 2018

12u26 1 Celebrities De Amsterdamse rapper Lil' Kleine is nogal gesteld op luxe, zo vertelt hij in het magazine Quote. Hij bestelt naar eigen zeggen graag 50 flessen champagne op één avond.

Dat levert al snel een rekening van 9000 euro op, maar dat vindt hij niet erg. "Kom op zeg, dat is gewoon weinig. Ik vind het nog steeds leuk om vijftig flessen champagne te bestellen in de club en dat iedereen naar me kijkt. Ik denk dat veel jonge gasten dat leuk vinden, maar zij hebben het geld niet. Moet ik me dan verstoppen omdat ik het wél heb? Ik trek me er geen moer van aan."

Ooit bestelde hij zelfs 150 oesters, omdat dat er mooi uit zou zien op foto's. Hij at er 35 van. Elke maand lost hij 3000 euro af om zijn hypotheek af te betalen, voor een huis dat één miljoen kost. "Dat betaal ik lachend, zo duur zijn mijn schoenen", grapt hij.

Jorik Scholten, zoals de rapper in het echt heet, komt uit de Amsterdamse wijk de Jordaan. Toch wil hij niet meer met mensen uit die buurt omgaan. "Ik ga liever om met iemand die nette kleding kan betalen dan met een of andere rare snuiter die het snot uit z'n neus vreet."

Waar hij tegenwoordig wel 'minder' aan uitgeeft, zijn verkeersboetes. Waar hij daar vroeger nog 4000 euro per maand aan betaalde, is dat nu nog maar 2000 euro. "Ik werk eraan, oké?" klinkt het.