Lil' Kleine opent feestcafé 't Lammetje MVO

14 augustus 2018

20u44

Wie een feestje wil bouwen in het centrum van Amsterdam kan over een paar weken terecht in 't Lammetje, het feestcafé van Lil' Kleine. De rapper wil half september de deuren openen.

"Ik vind het wel een toepasselijke naam. Lam, als in dronken, dus 't Lammetje. Je mag niet nuchter naar binnen", grapte Jorrick Scholten, beter bekend als Lil' Kleine. De muziek van de Drank & drugs-rapper zal niet veel voorbij komen in het feestcafé. "We zijn nuchtere, Hollandse jongens die wel houden van een feestje. Dus denk aan Hazes en Snollebollekes. Mijn eigen muziek draai ik voor de Buma/Stemra."

Met een feestcafé en snackbar in de hoofdstad timmert Lil' Kleine aardig aan de weg als horecaondernemer. Hoewel hij ook nog plannen heeft voor een eigen kledinglijn, blijft de rapper muziek maken. "Ik moet nog beginnen aan een nieuw album", moet Lil' Kleine wel toegeven. "Maar mijn oude album staat nog steeds in de charts, er komen nog een paar mooie shows en mijn tournee zit er net op. Nu is het tijd om aan een nieuw album te beginnen. En over twintig jaar is het tijd voor vakantie."