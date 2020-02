Lil’ Kleine jaagt er enkele maandlonen doorheen tijdens shoppingtripje LOV

13 februari 2020

20u43 22 Celebrities Dat Lil’ Kleine er warmpjes bijzit, is misschien wel een understatement. De Nederlandse rapper deelde op Instagram een foto van zijn kasticket na een shoppingtripje bij een winkel van luxemerk Louis Vuitton. Daar jaagde hij er enkele maandlonen doorheen.

Lil’ Kleine draagt graag designerkleding, en is een graag geziene klant bij luxewinkels. Zo wandelde hij onlangs een winkel van Louis Vuitton buiten met een zak ter waarde van 10.000 euro. Op Instagram deelde hij een foto van het aankoopbewijs met duizelingwekkend bedrag, waar hij ‘Auw’ bijschreef. Het shoppingtripje van de rapper levert Vadertje Staat wel een mooi bedrag op.

(Lees verder onder foto.)

Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, toonde enkele van zijn aankopen op het kasticket. De rapper kocht een grijs T-shirt voor 420 euro, twee blauwe truien van 585 en 880 euro en een etui ter waarde van 550 euro waar hij horloges in kan opbergen. In totaal was het tripje goed voor een eindtotaal van 9.955 euro. Op de website van het merk zijn foto’s terug te vinden van enkele van de prijzige aankopen op het bonnetje. Wat hij verder nog in zijn winkelmandje had liggen, liet hij niet zien.

Dat Lil’ Kleine er een luxueuze levensstijl op nahoudt, is geen geheim. De ‘Drank & Drugs’-zanger post regelmatig foto’s van zijn dure aankopen. Niet alleen voor zichzelf, want zijn zoontje Lío (8 maanden) krijgt ook alles wat zijn hartje begeert.