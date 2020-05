Lil’ Kleine drukt geruchten over relatiebreuk de kop in Redactie

25 mei 2020

22u06

Bron: AD 0 Celebrities De Nederlandse rapper Lil’ Kleine (25) en zijn vriendin Jaimie Vaes zijn nog maar net terug uit Dubai, of er duiken geruchten op dat de twee uit elkaar zouden zijn. Aanleiding daarvoor was dat het koppel elkaar niet meer zou volgen op Instagram. Het management van de rapper laat echter weten dat er geen vuiltje aan de lucht is.

Alerte volgers van Lil’ Kleine en Jaimie merkten de afgelopen dagen op dat het koppel elkaar niet meer volgde op Instagram. De alarmbellen gingen meteen rinkelen, want in veel gevallen wijzen dat soort details op relatieproblemen. Het duurde dan ook niet lang tot de eerste geruchten de ronde deden: de twee zouden niet langer een stel zijn.



Toch ontkent het management van Lil’ Kleine de vermeende breuk. “Altijd leuk om te zien hoe het internet zich ontwikkelt op dit soort gebieden. Maar ze zijn gewoon nog volledig happy bij elkaar hoor, voor zover ik weet. Niks aan de hand dus”, aldus het management tegenover ‘RTL Boulevard’.



Lil’ Kleine en Jaimie kwamen begin deze maand weer in Nederland aan, nadat ze twee maanden vastzaten in Dubai. Het gezin ging er even tussenuit voor een ‘welverdiende vakantie’, maar kwam door de coronacrisis vast te zitten.

LEES OOK:

Lil’ Kleine en gezin zaten twee maanden vast in Dubai en zijn nu weer thuis

Oranje boven in onze hitlijsten, maar niet omgekeerd: hoe komt dat?