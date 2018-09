Lieven Van Gils geveld door allergische reactie op wespensteek MVO

03 september 2018

12u10 0 Celebrities Wie het niet op een lopen zet bij het zien van de zwart-geel-gestreepte beestjes zou nu toch wel eens een schrik kunnen pakken: Lieven Van Gils is namelijk bijna niet meer herkenbaar nadat hij werd gestoken door een wesp.

De VRT-presentator is op de foto's te zien een half uurtje nadat hij gestoken werd, enkele uren later en diezelfde nacht. De allergische reactie kwam als een verrassing, want naar eigen zeggen was Lieven al eerder gestoken, zonder gevolgen.

"Ik was verrast, mijn lip begon geweldig op te zwellen," vertelt hij in het Nieuwsblad. "Maar toen mijn vrouw thuis de angel had verwijderd, verminderde dat langzaam maar zeker. Omdat ik had gelezen dat je niet naar de dokter hoeft als een steek enkel wat zwelling geeft, en ik verder geen koorts of andere reacties had, ben ik gewoon gaan slapen. Maar ’s nachts werd ik dan om vier uur wakker met een lip die op springen stond. De dokter zei dat ik ­beter meteen was langsgekomen.”

Om zijn kijkers beter te wapenen tegen wespen, bespreekt hij vanavond in 'Van Gils En Gasten' hoe dat nu precies zit met die wespensteken.

Wat een wespensteek! 🐝🐝 Vorige week werd Lieven gestoken door een wesp & liep deze gezwellen op. Gelukkig is het al veel beter en is hij klaar voor een nieuw & spetterend seizoen van #vangilsengasten ! 🎉 Vanavond om 22u15 op uw buis, op @eenbe Een foto die is geplaatst door null (@vangilsengasten) op 03 sep 2018 om 10:18 CEST