Liet Robbie Williams een portret van zichzelf tatoeëren? KDL

18 april 2018

10u50

Bron: Instagram 1 Celebrities Robbie Williams (44) heeft al heel wat tatoeages op zijn lichaam staan, maar de laatste die de zanger zou hebben laten plaatsen, zorgt nu voor heel wat vragen.

Robbie deelde op Instagram een foto waarop hij in bloot bovenlijf te zien is en waarop een nieuwe tatoeage de aandacht trekt. Het lijkt er namelijk op dat de zanger een portret van zichzelf op zijn borstkas heeft laten tatoeëren. Heel wat fans vragen zich in de commentaren onder de foto af of de tattoo wel echt is. Voorlopig lijkt het erop dat ze Robbie niet geloven en dat de foto tot stand kwam met de hulp van Photoshop. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd.

UH OH. Een foto die is geplaatst door null (@robbiewilliams) op 17 apr 2018 om 17:59 CEST