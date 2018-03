Liet Joe Jonas portret van Sophie Turner op z'n arm tatoeëren? SD

12 maart 2018

21u24

Bron: ANP 0 Celebrities Joe Jonas (28) heeft een nieuwe tatoeage laten zetten waarmee hij, volgens fans, zijn verloofde Sophie Turner (22) permanent op zijn arm heeft. De DCNE-zanger plaatste zondag op Instagram een foto van het portret van een vrouw op zijn onderarm.

De post leidde tot veel reacties op sociale media van volgers die in de tatoeage Sophie Turner zien in haar rol van Sansa Stark in Game of Thrones. "Er is een scène waarin Sansa precies lijkt op Joe's tatoeage, dus ja, het is Sophie/Sansa Stark", meent een fan.

Joe vroeg Sophie in oktober ten huwelijk. De twee waren toen zo'n jaar aan het daten.

@curtmontgomerytattoos does it again 🤙🏽💉 Een foto die is geplaatst door null (@joejonas) op 12 mrt 2018 om 00:20 CET