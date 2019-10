Liegt Drake over de slechte relatie met zijn vader? "We praten bijna elke dag” SDE

09 oktober 2019

17u22 0 Celebrities Dat Drake (32) en zijn vader, Dennis Graham, niet de beste maatjes zijn, daar maakt de Canadese rapper in zijn nummers geen geheim van. Maar eigenlijk komen de twee wél overeen, zegt zijn vader nu. Drake blijft ontkennen.

Dennis Graham was onlangs te gast bij radiostation Power 106, waar hij geïnterviewd werd door Nick Cannon. De presentator vroeg hem naar de relatie met zijn zoon, Drake, die in zijn nummers vaak uithaalt naar zijn vader. Zo beschuldigde Drake Dennis ervan een afwezige vader en alcoholist te zijn geweest. Maar daar is niets van aan, vertelde Dennis tijdens het interview. “Ik heb het daar met Drake over gehad. Ik ben altijd bij Drake geweest. Ik praat zo niet elke dag, dan wel elke andere dag met hem.”

Verkoop

En Dennis heeft het met zijn zoon ook over die specifieke nummers gehad, zei hij. “Ik zei: ‘Drake, waarom zeg je al die verschillende dingen over me? Dat is niet grappig.’ En hij zei: ‘Pa, het verkoopt platen.’ Oké, goed dan.” In juni vertelde Dennis al een gelijkaardig verhaal op de podcast ‘A Waste Of Time’: “Ik zei: ‘Drake, je moet hiermee ophouden. Je weet dat dit nooit gebeurd is.’ En hij antwoordde: ‘Papa, luister, ga hier gewoon in mee. Dit soort dingen verkoopt platen.’”

Gekwetst

Op zijn Instagram Stories reageerde Drake nu op de beweringen van zijn vader. “Ik werd vandaag echt gekwetst wakker”, schreef hij. “Mijn vader zal eender wat zeggen tegen wie maar wil luisteren. Het is triest wanneer familie zich zo gedraagt, maar wat doe je eraan? Je zit eraan vast. Elke zin die ik ooit gerapt heb, was de waarheid. En voor sommige mensen is die moeilijk om te aanvaarden.”