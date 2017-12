Liefje Brooklyn Beckham: "Onze breuk viel me erg zwaar, ik wilde het liefst van de wereld verdwijnen" MVO

06u49 0 Photo News Chloe Grace Moretz en Brooklyn Beckham Celebrities Aan het Australische tijdschrift Stellar onthulde actrice Chloe Grace Moretz (20) dat ze door een zware tijd ging toen haar relatie met Brooklyn Beckham stukliep. "Ik wilde me het liefst verbergen in die periode."

In september 2014 gingen de actrice en de oudste zoon van David en Victoria Beckham na een knipperlichtrelatie van twee jaar uit elkaar. "Het was een moeilijke tijd, waarin ik opeens best wel snel bekend werd. Wij gingen uit elkaar en alle ogen van de media waren op ons gericht. Dat doet wel iets met je."

Het kostte Chloe bijna een jaar om over de breuk heen te komen, iets waarbij haar familie haar onvoorwaardelijk heeft gesteund. "Ze zeiden: Je kan wel weg willen, maar dat gaat echt niet gebeuren. Hoe vervelend het ook is, hier moet je doorheen."

Toen de actrice zich realiseerde dat ze zelf de kracht had om haar situatie te veranderen, werd de tijd die ze doorbracht zonder Beckham belangrijk voor haar groei als mens. Inmiddels zijn de twee weer samen en is hun relatie volgens Moretz gegroeid: "Ik denk dat wij elkaar uitgekozen hebben en dat we elkaar door en door begrijpen. We zijn een paar jaar af en aan samen geweest, maar nu voelt het alsof we nooit bij elkaar zijn weggeweest."