Liefdesrivales werken aan hun figuur: Nigella houdt het bij yoga, Trinny zweert bij kurkuma en darmspoelingen

25 januari 2018

16u29 0 Celebrities Nigella Lawson (58) heeft zich herpakt na moeilijke jaren . Haar liefdesrivale Trinny Woodall (53) daarentegen lijkt met de dag ongelukkiger. Het contrast tussen de kookgodin en de modegoeroe kon niet groter zijn. Waar Nigella volop geniet en pertinent weigert te diëten, wordt Trinny's leven overheerst door calorieën tellen en letten op de lijn.

Nigella kreeg een pijnlijke echtscheiding te verwerken, raakte verwikkeld in een drugsschandaal en stond terecht voor fraude. Haar Amerikaans tv-avontuur flopte en in Engeland kreeg ze bakken kritiek op haar laatste kookprogramma dat 'te simpel' zou zijn. Maar nu lijkt alles weer in de plooi te vallen voor de Britse tv-chef. Zij is momenteel in Australië om promotie te maken voor haar nieuwe kookboek 'At My Table'. Nigella, die er prat op gaat nóóit te diëten, ziet er slanker dan ooit uit. Op haar 58ste heeft ze nog sex appeal en ze voelt zich naar eigen zeggen "supergoed". "Ik neem drie yogalessen per week om in vorm te blijven."

Geweldenaar

Haar liefdesrivale Trinny ziet er minder happy uit. Er gaan al langer geruchten dat het niet meer helemaal botert met haar vriend Charles Saatchi , de ex-man van Nigella. Saatchi kreeg de reputatie een geweldenaar te zijn toen hij Nigella in zijn favoriete restaurant ruw bij de keel greep. Trinny zou later, op haar 50ste verjaardag, een vete ontketenen toen ze na een etentje met Saatchi liet optekenen: "Het is geweldig dat het leven je ook op je 50ste, nog bij de keel kan grijpen en je wakker kan schudden."

'Flubberarmen'

In tegenstelling tot Nigella let Trinny wel rigoureus op haar lijn. Ze zweert bij kurkuma en darmspoelingen. Misschien ook een reden waarom ze er steeds ongelukkiger uitziet? "Mijn figuur is goed voor iemand van mijn leeftijd, maar mijn conditie is nog maar een vijfde van wat ze vijf jaar geleden was", aldus Trinny. De modegoeroe is vastbesloten er iets aan te doen sinds ze merkte dat ze 'flubberarmen' begon te krijgen. In de planning zitten o.a. stevige wandelingen met flessen water als extra gewicht.