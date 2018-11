Liefdesbrieven van Tupac onder hamer TK

10 november 2018

16u53

Bron: ANP 0 Celebrities Twee liefdesbrieven van Tupac Shakur worden geveild voor in totaal 15.000 dollar (13.000 euro). Veilinghuis Moments in Time zoekt ook een koper voor een medaillon dat de rapper droeg toen hij werd neergeschoten in 1994.

Tupac schreef de liefdesbrieven aan een zekere Averel in 1985 toen hij 14 jaar oud was. In de eerste brief stelt hij zichzelf voor en legt hij uit waar zijn naam vandaan komt. In de tweede brief is de rapper al een stuk directer. Hij zegt dat hij ervan dagdroomt om haar te kussen en dat hij niet kan wachten om met haar samen te zijn.

Voor het medaillon wordt heel wat meer geld gevraagd: 125.000 dollar (110.000 euro). Het sieraad is ingedeukt door een van de kogels die op de rapper werden afgevuurd.

Het gebeurt wel vaker dat er spullen van Tupac onder de hamer gaan. Zo werd eerder een brief geveild waarin hij Madonna uitlegt waarom hij het uitmaakt en ook de auto waarin de rapper zat toen hij vermoord werd, ging al onder de hamer.