Liefde kent geen leeftijd: zangeres Katharine McPhee (36) zwanger van 70-jarige echtgenoot David Foster SDE

08 oktober 2020

21u13

Bron: People 0 Celebrities Heuglijk nieuws voor Katharine McPhee (36). De zangeres en actrice verwacht haar eerste kindje met echtgenoot David Foster (70). Dat meldt People. Voor muziekproducent Foster is het zijn zesde kindje.

Katharine en David leerden elkaar in 2006 kennen, toen zij deelnam aan ‘American Idol’. Hij fungeerde als haar mentor. Pas jaren later sloeg de vonk over, en in 2019 stapten ze in het huwelijksbootje. Nu beginnen ze aan een nieuw hoofdstuk, als ouders. Wanneer Katharine moet bevallen, is nog niet bekendgemaakt.

Voor de zangeres is het haar eerste kindje, David heeft al vijf dochters uit eerdere huwelijken: Allison (50), Amy (46), Sara (39), Erin (38), Jordan (34). Ze zijn allemaal ouder dan z'n huidige echtgenote. Toch is de relatie met hun nieuwe stiefmoeder opperbest, liet Erin eerder al weten aan People. “Het leeftijdsverschil speelt op een positieve manier een rol", zei ze toen. “Onze vader komt uit een generatie waar vrouwen heel wat passiever zijn. Hij is ook erg passief over z'n gevoelens. Kat pusht hem echt om open te zijn. Dan hebben wij ruzie en zegt Kat tegen hem: ‘Nee, jij moet de telefoon oppakken en je dochter terugbellen.' Ze is een bemiddelaar, en dat is erg belangrijk. Ze motiveert hem om emotioneler en kwetsbaarder te zijn."

Al hebben de vrouwen wel degelijk een probleem met hun nieuwe stiefmoeder. “Ze is gewoon zo knap”, grapte Erin. Ze voegde eraan toe dat ze dan ook elke zondag duimt dat Katharine geen badpak zal dragen wanneer zij en haar echtgenoot komen eten. “Haar lichaam is ongelofelijk.”

Ook David is zich ervan bewust dat het leeftijdsverschil met z'n vrouw soms vragen oproept, al trekt hij zich daar niet al te veel van aan. “Kijk: er zijn heel wat haters op sociale media, en er is niemand die geen opmerking maakt over ons leeftijdsverschil. Maar er zijn zoveel dingen die een huwelijk kunnen laten mislukken. Financiën, kinderen, afstand, ontrouw. Een van die dingen is een leeftijdsverschil, maar dat is ons enige probleem. Al de rest loopt prima, dus dat zal onze ondergang niet worden.”

Lees ook:

Vlaamse helden gaan internationaal in video van Amerikaanse zangeres Katharine McPhee