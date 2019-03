Liefde gaat door de maag: Katy Perry vertelt hoe ze verloofde Orlando Bloom ontmoette SD

04 maart 2019

09u11

Bron: People 0 Celebrities Katy Perry (33) vertelde gisteren tijdens de première van het nieuwe seizoen van ‘American Idol’ hoe ze haar verloofde, Orlando Bloom (42) heeft leren kennen. De verrassende manier bewijst nog maar eens dat de liefde van een man door de maag gaat.

‘American Idol’-deelneemster Johanna Jones vertelde aan juryleden Katy Perry, Luke Bryan en Lionel Richie dat ze in Las Vegas in het burgerrestaurant In-N-Out Burger werkt. Een opgewonden Perry vroeg: “Mag ik iets vertellen dat eigenlijk best schattig is? Ik heb mijn lief leren kennen toen we In-N-Out aten!” Ze vervolgde: “We waren allebei op de Golden Globes, maar we waren nog niet samen. Ik had aan mijn lijfwacht gevraagd om tien In-N-Out-hamburgers te gaan halen, en plots zie ik de hand van mijn lief - hij zat niet eens aan onze tafel - gewoon een hamburger vastnemen. Ik riep uit: ‘Hé, dat is mijn hamburger!’”

Countryzanger en medejurylid Luke Bryan reageerde: “En toen dacht jij: Oh, kijk wie er aan de andere kant van die hand zit!” “Natuurlijk”, antwoordde Perry. Ook deelneemster Jones mengde zich in het gesprek: “In-N-Out brengt je echte liefde.” Dat kon de verloofde Perry natuurlijk alleen maar beamen.

Voor wie geïnteresseerd is, Johanna mocht dankzij haar versie van ‘I’m Not The Only One’ van Sam Smith door naar de volgende ronde.