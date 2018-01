Liefde, gênante momenten en 'Spring': Jelle Cleymans beantwoordt de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf MVO

26 januari 2018

Tweeëndertig jaar en al een CV om U tegen te zeggen... Zanger, acteur en presentator: Jelle Cleymans beantwoordt de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf voor een nieuwe podcast van Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Hij vertelt open over zijn liefdesleven, zijn meest gênante momenten en over zijn acteerperiode bij de jeugdserie Spring.

Gert Verhulst overtuigde Jelle Cleymans om contract te tekenen bij Studio 100

Welke opleiding heeft Jelle Cleymans gevolgd? Dat is één van de 10 meest gegoogelde vragen over hem. “Ik heb geen opleiding, ik ben na mijn middelbaar gewoon begonnen”, geeft Jelle toe. “Ik heb nooit een acteeropleiding willen doen. En dan kwam plots Spring. Dat was een studentenjob op dat moment en het jaar dat ik in het 6e middelbaar zat, boomde dat ineens gigantisch. Toen ik dan 18 jaar werd, werd mij de vraag gesteld of ik dit niet professioneel wilde doen en een contract wilde tekenen.” Het was - toen zijn toenmalige baas - Gert Verhulst die hem probeerde te overtuigen. “Gert zei toen tegen mij: dit is een trein die voorbij komt en ik denk dat je erop moet springen, want je gaat er spijt van hebben als je dat niet doet. Ik heb er daarna met heel veel mensen over gesproken, onder andere met mijn moeder en ik ben gewoon gesprongen.”

Jelle vertelt over zijn meest gênante momenten op tv en radio: “Ik heb me het hardst gegeneerd tijdens de voorrondes van Eurosong”

Jelle heeft dus geen opleiding gevolgd, maar dat heeft volgens hem ook zijn nadelen. “Nu ben ik soms op mijn bek gegaan terwijl iedereen zat te kijken naar tv bij wijze van spreken”, zegt Jelle. “Wanneer ik mij bijvoorbeeld echt het hardst heb gegeneerd is toen wij met Spring meededen aan de voorrondes van Eurosong. Toen wist ik: ik kan dit niet.” Ook op de radio liep het al eens mis. “Ik heb ooit eens een paar weken mee de ochtendshow gepresenteerd bij Joe omdat Raf Van Brussel papa werd. Later vroeg de producer of ik het zag zitten om ook het programma van Jan Bosman af en toe eens over te nemen. Ik moest toen voor de eerste keer alleen op de radio het verkeer lezen. Ik had toch wel wat zenuwen en ik kreeg toen een soort van paniekaanval waardoor ik echt instant begon te transpireren. Toen dacht ik: laat alstublieft een meteoor op VTM vallen zodat ik kan stoppen met dat onnozel verkeer”, vertelt Jelle al lachend.

Op wie is Jelle Cleymans verliefd? “Ik heb eens een date gehad via Tinder”

Op wie is Jelle Cleymans verliefd? Maarten en Dorothee vroegen het hem. “Ik heb 10,5 jaar een relatie gehad met mijn ex-madam. Dat was fantastisch en dat was ook moeilijk zoals in alle lange relaties en daar is dan wegens een paar redenen een einde aan gekomen anderhalf jaar geleden. Wij zijn wel heel erg close en we zijn ook beste vrienden. Als we elkaar 3 of 4 dagen niet horen is het al veel”, begint Jelle zijn verhaal. “Sindsdien ben ik nog steeds vrijgezel. Ik heb wel heel even op Tinder gezeten. Ik wilde dat eens gezien hebben en niets hield mij tegen om het niet te doen. Ik heb het nu gezien, het was plezant en ja, ik heb eens een date gehad”, lacht hij.

Jelle over zijn periode bij Spring: “Destijds werd ik altijd weggehoond als ik ergens binnenkwam”

‘Jelle Cleymans Throwback Thursday?’ hoort ook bij de 10 meest gegoogelde vragen. Zijn populariteit heeft Jelle mede te danken aan zijn acteerprestaties in de jeugdserie Spring, maar niet alles was steeds rozengeur en maneschijn. “Destijds, in de gouden jaren van Spring, als ik ergens binnenkwam waar toen heel veel twintigers waren, dan werd ik altijd weggehoond. ‘Oh die onnozelaar van Ketnet en Spring, wat doet die hier?’, dat soort commentaar. Ik begrijp dat ook wel. Maar nu is het helemaal anders. Zo kwam ik onlangs een discotheek binnen en er kwam een boom van een kerel naar mij en die zei: merci voor mijn jeugd. En dat werd hoe langer hoe meer. De generatie die toen dus tussen de 5 en 12 jaar was, ziet mij nu en wordt gelukkig.”