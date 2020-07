Lichaam gevonden bij meer waar Naya Rivera verdween SDE

13 juli 2020

19u13

Bron: ANP 6 Celebrities De politie heeft maandag een lichaam gevonden op de plek waar actrice Naya Rivera (33), vooral bekend van de hitserie ‘Glee’, verdwenen is. Dat meldt Sky News. Er is nog niet bevestigd of het om het lichaam van de actrice gaat.

De 33-jarige Rivera is sinds woensdagmiddag vermist. Ze verdween tijdens een boottochtje met haar zoontje op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië. De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de 4-jarige Josey sprong zijn moeder in het water en kwam ze niet meer terug.

De afgelopen dagen werd met man en macht naar Rivera gezocht. Er werden onder meer duikers en helikopters ingezet.

Later meer.