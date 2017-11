Liam Payne worstelde met mentale problemen: "Ik had nooit op het podium mogen gaan staan" MVO

In een interview met The Sun heeft Liam Payne zich laten ontvallen dat hij zware tijden kende, toen hij in de boyband One Direction zat. Hij kon de grote successen die het viertal boekte maar nauwelijks bijbenen. Meer dan eens forceerde de zanger een glimlach, terwijl hij zich alles behalve happy voelde.

Voor het eerst sprak Liam over deze moeilijke periode in zijn leven: "Ik had eigenlijk nooit op het podium mogen staan, gezien mijn gemoedstoestand. Soms trok ik gewoon maar mijn outfit aan en deed ik wat er van me verwacht werd. Niemand zag hoe het écht met me ging."

In oktober 2015 werd er een show afgezegd, omdat 'Liam ziek was'. "Mijn toenmalige vriendin en ik waren net uit elkaar, daar had ik het heel moeilijk mee. Ik kon het gewoon niet opbrengen om die dag op te treden, het was teveel. Het ging allemaal veel te snel en we hebben als groep te weinig stilgestaan bij mooie momenten, wat ons uiteindelijk brak. Hoewel onze fans absoluut niet blij waren met de 'break-up', was het voor ons het beste dat we konden doen," aldus Liam.

Inmiddels gaat het een stuk beter. De zanger kreeg samen met zijn vriendin Cheryl, die voorheen als Cheryl Cole door het leven ging, een zoontje, Bear. Het kleintje is nu acht maanden oud en Liam zegt "ontzettend gelukkig te met zijn gezinnetje."