Liam Payne viert eerste verjaardag zoontje MVO

23 maart 2018

06u09 0 Celebrities Veel laat hij publiekelijk niet los over zijn zoontje Bear Grey, maar de eerste verjaardag van Payne Junior wilde Liam Payne graag delen met zijn volgers op Instagram. De zanger plaatste een foto waarop de twee elkaars hand vasthouden.

"Ik kan niet geloven dat mijn kleine man al 1 jaar is geworden, waar blijft de tijd? Gefeliciteerd zoon, jij bent mijn wereld," schreef Liam bij de foto.

Eerder deze week liet de zanger in een interview met ES Magazine weten, dat het niet allemaal van een leien dakje gaat tussen hem en zijn vriendin Cheryl. De geruchten dat hun relatie z'n langste tijd heeft gehad, blijven rondgaan. "Ja, natuurlijk hebben we zo onze problemen. Ik ga niet zeggen dat alles perfect is, want in een relatie ga je nou eenmaal door moeilijke periodes heen. Maar daar gaan we doorheen als familie en dat is voor mij het meest belangrijk. Als ik de bladen moet geloven, zijn we de ene week getrouwd en de volgende week alweer gescheiden. Daar hechten we dus niet zoveel waarde aan."

