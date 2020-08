Liam Payne verloofd met 20-jarig model Maya Henry SDE/BDB

28 augustus 2020

08u33

Bron: Page Six/Daily Mail/ANP 0 Celebrities Voormalig One Direction-lid Liam Payne (26) is verloofd met het 20-jarige model Maya Henry. De woordvoerder van de zanger heeft dat tegenover diverse media bevestigd. De twee vormen sinds 2018 een stel.

De verloving komt overigens niet helemaal als een verrassing. Toen Maya donderdagavond in Londen gespot werd met een diamanten ring om haar vinger, begon de geruchtenmolen volop draaien. Volgens de Britse krant Daily Mail kostte het juweel zo'n 3 miljoen pond (3.351.315 euro).

Zanger Liam en het Texaanse model Maya zijn al zo’n twee jaar samen, maar ze kennen elkaar al veel langer. In 2015 kruisten hun paden elkaar voor het eerst, toen ze gefotografeerd werden op een meet-and-greet van One Direction. De vonk sloeg echter pas in augustus 2018 over, niet lang nadat Liam brak met Cheryl Cole, de moeder van z'n zoontje Bear (3). Pas in september 2019 kwam de officiële bevestiging dat hij een relatie had met Maya.

In een interview vertelde hij toen: “Ik vond iemand die oprecht m’n beste vriend is. Ze is gewoon zo relaxt over alles én ze staat altijd achter me, wat er ook gebeurt. Dat is nog het gekste."

