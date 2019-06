Liam Payne over dronken optredens met One Direction: "Het was de enige manier om met de roem om te gaan” SD

04 juni 2019

15u46

Bron: Australian Men's Health 0 Celebrities One Direction mag dan al sinds 2016 voor onbepaalde duur in hiatus zijn, toch staat de periode als populairste boyband ter wereld nog vers in het geheugen van Liam Payne (25) gegrift. En niet altijd in positieve zin, zo blijkt. “Ik was vaak dronken", klinkt het in Australian Men’s Health.

“Het is moeilijk wanneer je zo beroemd bent als wij toen”, herinnert Liam Payne zich in het magazine Australian Men’s Health. “Er zijn zoveel mensen die problemen hebben met hun mentale gezondheid en die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat is echt een probleem in onze industrie. Die problemen kunnen iedereen overkomen, en dat gebeurt al sinds de jaren 70. Je weet wat de valkuilen zijn, en als je geluk hebt - zoals ik - dan kan je uit dat scenario ontsnappen en terug een gevoel van normaliteit krijgen.”

De zanger was amper 14 jaar oud toen hij beroemd werd in het tv-programma ‘X-Factor’. One Direction werd razend bekend en dat zorgde ervoor dat Payne erg snel moest opgroeien. Ondanks de steun van zijn bandleden, herinnert hij zich zijn periode bij One Direction vooral als een eenzame tijd, doordrenkt met alcoholgebruik, vertelt hij in het magazine. “Wanneer je honderden en honderden concerten geeft, moet je elke keer dezelfde 22 nummers brengen. Ook al ben je niet gelukkig, je moet wel op dat podium kruipen”, klinkt het. “Het is alsof je een Disney-kostuum aantrekt voor je op het podium stapt. Onder dat kostuum was ik heel erg vaak dronken. Er was gewoon geen andere manier om om te gaan met wat er aan het gebeuren was. Ik bedoel, het was leuk. We hadden veel plezier samen, maar er waren bepaalde momenten waarop het allemaal een beetje schadelijk werd.”

Wanneer de journalist Payne dan vraagt of hij ooit het gevoel had dat hij controle had over de situatie, versombert hij. “Nee", antwoordt hij. “Nooit. Ik worstel daar nog steeds mee. Ik heb het moeilijk om ‘nee’ te zeggen want ik hou er niet van om mensen teleur te stellen. Dat zit gewoon in mijn natuur.”