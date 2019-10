Liam Payne openhartig over tijd in One Direction: “Het was mijn dood geweest” SDE

21 oktober 2019

13u58 0 Celebrities Liam Payne (26) heeft in de podcast ‘Table Manners with Jessie Ware’ nog eens teruggeblikt op zijn tijd in de boyband One Direction. Zijn herinneringen zijn echter niet zo rooskleurig. “Ik verloor alle controle", klinkt het onder meer.

Liam Payne maakte jarenlang deel uit van de extreem populaire boyband One Direction. In 2015 gingen de jongens echter voor onbepaalde tijd uit elkaar en dat werd tijd, vertelt Liam in de podcast ‘Table Manners with Jessie Ware’. “Het succes van de groep maakte me zo bang, en ik verloor alle controle”, zegt hij. “Ik wilde er niets mee te maken hebben. Er is geen stop-knop en je hebt geen controle over je leven.”

“De laatste twee jaren probeerde ik om een persoon te zijn, als dat ergens op slaat”, vervolgt hij. “Iemand vroeg me hoe ik mijn autoverzekering moest betalen. Ik had geen flauw idee. Op bepaalde vlakken ben je erg volwassen. Maar op andere punten ben je nog steeds een baby.” En dat leidde ertoe dat Liam in ‘zelfvernietigingsmodus’ ging, zegt hij. “Ik kwam meestal van het podium, nog high van de endorfines of wat dan ook, en dan werd ik verschrikkelijk dronken. Vervolgens stond ik op om, laten we zeggen, vijf uur ‘s middags en deed ik het allemaal weer opnieuw.”

Waarschuwing

Maar na een “toeval" en een waarschuwing van zijn manager was het genoeg: “Ik dacht: ofwel ga je eindigen als een gek kindsterretje die op een bepaalde leeftijd sterft, of je gaat leven, lachen en er eindelijk eens deftig werk van maken. Ik moest stoppen. Zeker en vast. Het zou mijn dood worden. Honderd procent zeker.”

Ondertussen gaat het beter met Liam, die een zoontje Bear heeft. Op 6 december komt zijn eerste soloalbum uit.