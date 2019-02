Liam Payne en Naomi Campbell al twee maanden aan het daten SD

04 februari 2019

15u08

Bron: The Sun 0 Celebrities De romance hing al langer in de lucht, maar nu lijkt het ook officieel te zijn: Liam Payne (25) en Naomi Campbell (48) zijn een koppel. De twee zouden al twee maanden een relatie hebben.

In januari deden er al geruchten de ronde dat er iets meer aan de hand zou zijn tussen topmodel Naomi Campbell en voormalig One Direction-zanger Liam Payne, toen ze via Instagram opvallend aan het flirten waren. Verschillende bronnen vertellen nu aan The Sun dat de twee eigenlijk al twee maanden een relatie hebben, ondanks het leeftijdsverschil van 23 jaar. Vooral Payne lijkt in de wolken met de relatie. “Liam is al een tijdje samen met Naomi", vertelt een bron. “Hij is gek op haar en lijkt stapelverliefd. Ze zijn sowieso een koppel en zien elkaar erg vaak. Liam denkt dat ze geweldig en prachtig is en vertelde dat hun intieme momenten samen verbluffend zijn. Hij kan zijn geluk niet op.”

Toch waarschuwen vrienden van de jonge zanger dat hij zich in gevaarlijk gebied bevindt. “We zijn bezorgd dat ze Liam om haar vinger gewonden heeft en dat zijn hart uiteindelijk gebroken wordt”, vertellen ze. “Vanuit Naomi’s standpunt helpt het samenzijn met Liam ervoor dat ze relevant en in het nieuws blijft. Ze zou hem kunnen zien als een speeltje, waarna ze verder gaat met iemand anders. Ze heeft dan ook de reputatie hard te zijn en te krijgen wat ze wil.”

Voorlopig is alles echter nog koek en ei tussen de twee beroemdheden. Eerder deze week gingen ze samen naar een concert in Londen. Ze werden ook al samen in Ghana gespot. Volgens een bron kan Liam echter nog wel wat meer winnen dan enkel een nieuwe geliefde: “Ze is absoluut prachtig en - aangezien Liam nog zijn weg aan het zoeken is in de showbizzwereld - ze is erg ervaren met heel wat contacten. Ik heb gehoord dat ze hem geïntroduceerd heeft bij heel wat mensen, en dat ze hem geholpen heeft om een voet in de deur te krijgen bij Hugo Boss. Hij hoopt om in één van hun advertenties te verschijnen.” Een win-win-situatie dus.

Dat Payne wel van oudere vrouwen houdt, bewijst zijn vorige relatie met de tien jaar oudere Cheryl Tweedy, ook de moeder van zijn zoontje Bear. Campbell reeg al een indrukwekkende lijst exen aan elkaar (met onder andere Robert de Niro en Eric Clapton) en lijkt niet echt een voorkeur te hebben voor jonge of oude exemplaren.