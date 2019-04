Liam Neeson verontschuldigt zich voor racistische uitspraak: “Mijn gedachten waren onacceptabel” SD

01 april 2019

20u13

Bron: Variety 0 Celebrities In februari vertelde Liam Neeson (66) hoe hij er ooit met een knuppel op uit ging om een willekeurige zwarte man in elkaar te slaan, nadat een vriendin van hem verkracht was. Nu, weken later, verontschuldigt hij zich voor die uitspraken.

“Tijdens de afgelopen weken heb ik nagedacht over mijn impulsieve vertelling over de brutale verkrachting van een dierbare vriendin van me, bijna veertig jaar geleden, en mijn onacceptabele gedachten en acties als gevolg van die misdaad. Ik heb er ook over gepraat met enkele mensen die erdoor gekwetst waren”, laat hij weten in een mededeling. “De afschuw van wat er met mijn vriendin gebeurd was, ontstak irrationale gedachten die niet horen bij de persoon die ik ben. In mijn poging om die gevoelens nu uit te leggen, miste ik het punt en deed ik veel mensen pijn in een tijd waarin taal al zo vaak als wapen gebruikt wordt en waarin een hele gemeenschap van onschuldige mensen het doelwit is van woede.”

“Wat ik me niet heb gerealiseerd, is dat het er niet om gaat om mijn woede van al die jaren geleden te rechtvaardigen, maar dat het gaat om de impact die mijn woorden vandaag hebben. Het was verkeerd om te doen wat ik deed. Ik erken dat mijn commentaren kwetsend waren en verdeeldheid zaaien, al weerspiegelen ze op geen enkele manier mijn ware gevoelens of mezelf. Ik bied mijn diepste verontschuldigingen aan.”

Neeson vertelde tijdens de promotie van zijn nieuwste film, ‘Cold Pursuit’, dat hij er veertig jaar geleden op uit trok om een willekeurige zwarte man in elkaar te slaan, nadat een goede vriendin brutaal verkracht was. “Ik liep rond in bepaalde wijken met een knuppel, hopende dat iemand me zou benaderen - ik schaam me om dat te zeggen - en ik deed dat bijna een week lang. Hopende dat een ‘zwarte klootzak’ uit een café zou komen en ruzie met me zou zoeken, weet je? Zodat ik hem kon doden”, vertelde hij toen. In de heisa die daarop volgde, werd onder andere de première van ‘Cold Pursuit’ afgeblazen.