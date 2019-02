Liam Neeson bekent dat hij bijna haatmisdrijf beging: “Ik wilde een zwarte man in elkaar slaan” TK

05 februari 2019

07u30

Bron: ANP 0 Celebrities Liam Neeson heeft in een interview een verhaal verteld dat voor flinke ophef zorgt. De acteur vertelde in The Independent dat hij er ooit met een knuppel op uit ging om een willekeurige zwarte man in elkaar te slaan, nadat een vriendin van hem verkracht was.

De nu 66-jarige kwam er ooit achter dat een vriendin van hem was aangerand. Hij stelde haar een aantal vragen over de dader, waaronder zijn huidskleur. Toen hij wist dat het om een zwarte man ging, ging hij er dagenlang op uit om de verkrachter te vinden. Hij geeft toe dat hij zoveel wraakgevoelens had dat hij elke zwarte man in elkaar wilde slaan. "Ik schaam me ervoor dat te moeten vertellen, maar ik hoopte in die week dat er ergens een zwarte hufter ruzie met me zou zoeken, zodat ik 'm kon afmaken."

In het interview noemt Neeson zijn reactie uit die periode ‘vreselijk’. "Het is verschrikkelijk, verschrikkelijk dat ik dat heb gedaan. Ik heb het nooit eerder aan iemand verteld. Maar ik heb er mijn les uit geleerd.”

Voor veel mensen op social media is dat echter niet genoeg. De woorden van de acteur werden door veel mensen hevig bekritiseerd, en er werd opgeroepen tot een boycot van zijn werk. Neeson heeft niet gereageerd op de ophef.