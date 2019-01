Liam Hemsworth openhartig over zijn huwelijk met Miley Cyrus: “Het was het juiste moment” KD

28 januari 2019

10u31 0 Celebrities Eind 2018 stapten Miley Cyrus (26) en Liam Hemsworth (29) in het grootste geheim in het huwelijksbootje. Liam sprak zaterdag voor het eerst over zijn huwelijk met de bekende zangeres. “Het is geweldig”, aldus de ‘Hunger Games’-acteur.

Liam was te gast op het G’Day USA Awards Gala en sprak er voor het eerst met de pers over zijn huwelijk met zangeres Miley Cyrus. “Het is fantastisch", aldus de acteur. “Het is een geweldig ding om mee te maken. Weet je, we zijn al zo lang samen en het voelde gewoon aan als het juiste moment om het te doen.”

Het koppel leerde elkaar kennen op de set van de speelfilm ‘The Last Song’ in 2009. Al vlug werden de twee verliefd en begonnen ze een relatie. In 2010 kwamen ze voor het eerst als koppel naar buiten. Twee jaar later verloofde het stel zich, zes jaar voor hun effectieve huwelijk. Hoe dat komt, is simpel te verklaren. Miley en Liam gingen in 2013 een tijdje uit elkaar. De twee begonnen elk een andere relatie, maar ook die eindigden in mineur. In 2016 kwamen de acteur en de zangeres weer bij elkaar, om twee jaar later dan eindelijk in het huwelijksbootje te stappen.

Hoewel de Australiër heel blij is om getrouwd te zijn met de bekende popster, geeft hij toe dat het huwelijk op zich niet zo heel veel aan hun relatie heeft veranderd. “Alles is nog hetzelfde, je hebt nu gewoon dat hele man-vrouw-gedoe waar ik van hou. Ik ben echt blij en gelukkig om het leven te hebben dat ik leid.”

De Amerikaanse pers vroeg zich af hoe het sterrenkoppel er in slaagde om hun huwelijk geheim te houden voor de buitenwereld. Veel sterren kunnen dat immers niet. “Dat was helemaal niet moeilijk”, aldus Liam. “We hebben een kleine groep vrienden. De meeste aanwezigen waren dichte familie. Het huwelijk was ook een soort ingeving van het moment.”