Liam Hemsworth laat weer van zich horen na breuk met Miley Cyrus TDS

29 augustus 2019

12u33

Bron: ANP 0 Celebrities Het lijkt weer iets beter te gaan met Liam Hemsworth (29) na zijn breuk met Miley Cyrus. De 29-jarige acteur liet woensdagavond voor het eerst weer van zich horen op Instagram. In een post deelde hij zijn enthousiasme over de film Killerman waarin hij binnenkort te zien is.

“Ik ben ontzettend trots op het werk dat iedereen geleverd heeft”, schrijft Liam over de misdaadfilm, die vrijdag in de Verenigde Staten verschijnt. “Het kostte iedereen bloed, zweet en tranen. Het maken van een film is altijd zwaar en ik wil iedereen bedanken die mij geholpen heeft dit waar te maken.”

Hij noemt het een eer om samen te hebben gewerkt met een aantal van zijn favoriete acteurs en regisseur Malik Bader. Killerman vertelt over Moe Diamond, een witwasser in New York die lijdt aan geheugenverlies en zich niet kan herinneren hoe hij aan de miljoenen dollars en drugs komt.

Geluk en gezondheid

Twee weken geleden werd bekend dat Liam en Miley na nog geen jaar een punt zetten achter hun huwelijk. Het stel was tien jaar af en aan bij elkaar. In een eerdere post wenste hij zijn ex niets dan goeds. “Ik wens haar veel geluk en gezondheid toe voor de toekomst. Verder is dit een privé-aangelegenheid en zal ik geen verdere uitspraken doen tegenover journalisten en heb ik dat tot nu toe ook niet gedaan. De berichtgeving die wellicht eerder verschenen is, klopt dan ook niet. Peace & love”, aldus Liam.