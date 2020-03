Liam Gallagher wil ondanks coronavirus toch trouwen in Italië TK

15 maart 2020

11u01 9 Celebrities Coronavirus of geen coronavirus, Liam Gallagher gaat zijn plannen om in Italië te trouwen niet laten vallen. De Brit heeft dat aan zijn volgers op Twitter laten weten.

Vorig jaar vroeg Gallagher zijn vriendin Debbie Gwyther ten huwelijk, en het paar zal later dit jaar in het huwelijksbootje treden. De twee willen die verbintenis in Italië vieren, maar nu het coronavirus daar wild om zich heen grijpt, zal dat misschien niet meer kunnen doorgaan. Tenminste, dat voorspellen zijn fans, want de artiest zelf lijkt vastbesloten om zijn plannen te laten doorgaan.

Een van zijn volgers vroeg aan Liam of het longvirus de voorbereidingen van zijn trouwpartij niet in de war stuurt. Liam antwoordt dat Debbie ‘er niet zo makkelijk vanaf zal komen’. Lees: het koppel doet gewoon voort met de huwelijksplanning in Italië, waar Liam zijn verloofde overigens ook ten huwelijk vroeg. Wanneer de bruiloft gepland staat, is wel niet duidelijk. Het zou dus kunnen dat het land tegen dan weer vlot bereikbaar is.

In Italië zijn momenteel ruim 21.000 mensen besmet met het coronavirus. Zeker 1.440 Italianen zijn eraan overleden. Liam moest eerder deze week al twee concerten afzeggen vanwege het virus.