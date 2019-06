Liam Gallagher verwelkomt na 20 jaar

Bron: Story 0 Celebrities Maar liefst twintig jaar heeft het geduurd voor Oasis-zanger Liam Gallagher (46) de tijd rijp achtte om zijn dochter Molly te ontmoeten. Hun toenadering zet de aanhoudende vete met zijn broer Noel (52) weer op scherp.

Hij noemt zichzelf, met zijn bekende arrogante flair, ‘een megapapa’. Toch beseft Liam Gallagher maar al te goed dat hij geen doorsneevader is. Met vier kinderen bij vier verschillende vrouwen, van wie hij er twee verwekte terwijl hij getrouwd was met de moeders van de andere twee, kan dat ook moeilijk anders. De zanger van wijlen rockband Oasis (bekend van hits als Wonderwall en Don’t Look Back in Anger) staat momenteel weer in het middelpunt van de belangstelling, met een nieuwe single, een documentaire én een nieuw soloalbum op komst. Eén song daarop steekt er nu al uit. Now That I’ve Found You (Nu ik je gevonden heb), is gericht aan zijn 21-jarige dochter Molly Moorish, die hij pas vorig jaar voor het eerst ontmoette. Niet dat hij al die tijd niet van haar bestaan afwist, de zaken lagen gewoon nogal ingewikkeld.

De geschiedenis herhaalt zich

Even terug naar 1997. Liam was pas een week getrouwd met actrice Patsy Kensit toen zangeres Lisa Moorish zwanger raakte van hem. Zij besloot, tegen de zin van Liam, het kind te houden. In 1999 kreeg Liam met Patsy een zoon, maar het huwelijk strandde toen de actrice ontdekte dat Liam een buitenechtelijke dochter had. In 2001 werd Liam voor de derde keer vader. Zijn toenmalige vriendin, All Saints-zangeres Nicole Appleton, beviel toen van hun zoon Gene. Ze trouwden zeven jaar later, maar de geschiedenis herhaalde zich: in 2014 liep het huwelijk op de klippen toen de pers aan het licht bracht dat Liam een kind verwachtte met Liza Ghorbani, een journaliste van The New York Times. Dochtertje Gemma is intussen zes.

Ontmoeting in de pub

In 2010 vertelde de zanger nog dat hij het beter vond uit Molly’s leven weg te blijven. Elke confrontatie met haar moeder, die hij wel financieel steunde, zou naar eigen zeggen toch maar uitmonden in ruzie. Uiteindelijk was het zijn huidige vriendin Debbie Gwyther, die deel uitmaakt van zijn managementteam, die hem kon overtuigen contact te zoeken met zijn oudste kind. Geheel in lijn met Liams ruige imago vond de eerste ontmoeting plaats in zijn stamkroeg in Noord-Londen. ‘We hadden afgesproken in de pub hier tegenover’, vertelt hij. ‘Toen zijn we naar mij thuis gekomen, heel dronken geworden en dat was heel fijn.’ En ja, er kwamen ook tranen aan te pas. ‘Tuurlijk had dit al jaren geleden moeten gebeuren’, zegt de zanger nu. ‘Maar je kunt niet in het verleden leven. Streep eronder, vooruitkijken en elkaar veel liefde geven.’

Lisa zelf verwijt haar vader vreemd genoeg niets. ‘Ik ben juist dankbaar voor de manier waarop ik ben opgevoed door mijn moeder en hoe mijn leven is gelopen’, zegt ze. ‘Ik zou niet zijn wie ik nu ben als alles gelopen was zoals het had gemoeten. Mijn vader en ik kunnen het goed vinden en ik ben blij dat ik hem nu heb.’ Twee weken na hun eerste ontmoeting was Molly al aanwezig op het concert van haar vader in Wembley, samen met haar twee broers. Eerder dit jaar reisde ze ook al met Lennon en Gene mee met de tournee van hun vader en zijn ze allemaal samen op vakantie geweest naar Griekenland. Intussen laat Molly zich voluit Molly Moorish-Gallagher noemen.

Vete met oom Noel

Hoewel ze haar vader nog maar kort kent, was Molly geen onbekende binnen de Gallagher-familie. Zij en haar moeder hielden altijd contact met Noel, Liams oudere broer. In de jaren 90 vormde Noel als songschrijver en gitarist samen met Liam als zanger de motor van Oasis, een van de grootste rockbands die Groot-Brittannië ooit gekend heeft. In 1996, op het toppunt van hun roem, speelden ze in eigen land twee avonden op rij voor 125.000 man. Maar de band stond ook bekend om zijn decadente feestjes, gewelddadige braspartijen en vooral: de hevige ruzies tussen de broers. In augustus 2009 barstte de bom vlak voor een concert in Parijs. Het optreden werd afgeblazen, de band hield er meteen mee op en tien jaar later hebben de broers hun vete nog altijd niet bijgelegd. Toen Noel in 2017 zijn vijftigste verjaardag vierde, waren ook Lisa en Molly op het feest uitgenodigd. De hashtag ‘#familie eerst’ bij Lisa’s foto van ‘uncle Noel en mijn prachtige meisje’ was klaar en duidelijk een opgestoken middelvinger naar Liam. Die was naar verluidt razend en de vijandelijkheden laaiden meteen weer in alle hevigheid op. Liam verweet zijn broer dat die niet wilde optreden tijdens het benefietconcert in hun geboortestad Manchester voor de slachtoffers van de terreuraanslag tijdens het concert van Ariana Grande. Uiteindelijk bleek dat Noel niet was uitgenodigd.

Over de generaties heen

Dat Liam nu eindelijk een plaats in zijn leven heeft voor zijn dochter, heeft de gemoederen tussen de broers niet doen bedaren. Integendeel. Sinds ze de kant van Liam heeft gekozen, lijkt Molly niet meer welkom bij Noel. Intussen zet ook de nieuwe generatie de vete verder. In een recent interview zei Gene Gallagher dat Noel ‘geen oom is’. De tiener haalde in 2017 op Twitter ook al lelijk uit naar zijn nicht Anais, Noels dochter uit zijn eerste huwelijk, toen die in een Tommy Hilfiger-show mocht lopen. ‘Ten eerste: je ziet eruit als je vader met een blonde pruik op zijn hoofd’, schreef hij. ‘En ten tweede: je loopt op de catwalk omdat je op je vader lijkt en niet om wie je bent. Niemand geeft iets om jou.’ Dat zijn broer Lennon ook geregeld opdraaft op modeshows, vond hij trouwens wel oké: ‘Dan weet je dat het top zal zijn.’

Een zachte kant

Voor Liam is het werk nog niet klaar. Hij moet ook nog Gemma ontmoeten, die andere buitenechtelijke dochter. Maar, zegt hij, ze is ‘zonder twijfel welkom in de clan.’ Misschien kan het laatste zetje daarvoor weer komen van zijn vriendin Debbie, die hij in de nieuwe documentaire bejubelt als de vrouw die hem weer op het goede spoor zette. Omgekeerd is ook zij vol lof voor haar lief. ‘De Liam die ik ken verschilt compleet van de publieke Liam’, zegt ze. ‘Hij drinkt weleens te veel, is impulsief en vloekt constant, maar dat wil niet zeggen dat zo iemand ook geen zachte kant kan hebben.’ Hoopvolle woorden voor de Oasis-fans die halsstarrig blijven hopen op de grote muzikale reünie.