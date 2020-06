Liam Gallagher stelt huwelijk toch uit tot na coronacrisis SDE

11 juni 2020

13u14 0 Celebrities Voormalig Oasis-frontman Liam Gallagher (47) heeft z'n huwelijk met vriendin Debbie Gwyther (36) toch maar een jaar uitgesteld. Nochtans zei hij onlangs dat het coronavirus geen struikelblok zou vormen voor de festiviteiten, maar daar is hij nu toch van teruggekomen.

In maart vroeg een van de volgers van Liam op sociale media of het longvirus de voorbereidingen van zijn trouwpartij niet in de war stuurde. De muzikant antwoordde daarop dat Debbie “er niet zo makkelijk van af zal komen”. Lees: het koppel deed gewoon voort met de huwelijksplanning in Italië, waar Liam zijn verloofde overigens ook ten huwelijk vroeg.

Nu heeft Liam z'n plannen dan toch gewijzigd. "We gaan volgend jaar trouwen”, vertelde hij aan BBC Radio 2. “Als we nu zouden gaan trouwen, zouden we allemaal mondkapjes moeten dragen. Ik ga niet trouwen met een mondkapje.”

Het wordt voor Gallagher de derde keer dat hij in het huwelijk treedt. Van 1997 tot 2000 was hij getrouwd met actrice en zangeres Patsy Kensit en van 2008 tot 2014 met All Saints-zangeres Nicole Appleton. Maar Debbie is de ware, zegt hij. “Ik heb m'n match ontmoet, m’n soulmate. Het is allemaal geweldig, want de kinderen houden van haar." Liam heeft al vier kinderen uit vorige relaties.

