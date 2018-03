Liam Gallagher haalt uit: "De vrouw van Noel veroorzaakte de breuk van Oasis" MVO

01 maart 2018

06u25 0 Celebrities Volgens Liam Gallagher is Sara MacDonald, de vrouw van zijn broer Noel, de ware reden dat hun band Oasis niet meer bij elkaar is. Hoewel de broers de afgelopen jaren heel wat ruzies, al dan niet publiekelijk, uitvochten, meent Liam dat Sara een eventuele reünie gedwarsboomd heeft. Op Twitter gaat hij compleet los over zijn schoonzus.

"Ik denk dat het tijd is om de heks te ontmaskeren, die mij heeft gezegd dat ik op kon rotten. Zij is de reden dat Oasis niet meer bij elkaar komt, het is een eng mens. We zouden op tournee gaan door Amerika, maar vlak voor vertrek heeft ze Noels paspoort gestolen en maakte ze hem helemaal gek. Daarna kwam hij jankend naar me toe om te vertellen wat ze gedaan had," aldus Liam.

Sara heeft in de Engelse media ook een paar pittige uitspraken over haar zwager gedaan, nadat hij gezegd zou hebben 'dat het hem geen reet interesseerde of Noel, Sara of hun dochter Anais iets zou overkomen'. Hierop ontstak Sara in woede: "Je bedoelt je prachtige nichtje Anais, jij zielige stumperd. Ik hoop dat jij er al niet meer bent tegen de tijd dat mijn kinderen op sociale media zitten."

Volgens Liam zou Noel niets liever willen dan weer optreden in volle stadions. "Ik weet 100 procent zeker dat dat zijn grootste wens is. Die wereld waar hij zich nu in bevindt is helemaal niet de zijne, hij voelt zich veel meer thuis bij mij in een stadion."

Think it's time to address the witch you want me to drop dead you have a screw loose and know the world knows as you were LG x Liam Gallagher(@ liamgallagher) link

She's the reason OASIS is no longer have to put it out there she's DARK Liam Gallagher(@ liamgallagher) link

We were about to go on tour to USA she robbed noels passport fucked with his head for a Wk he come crying at my door she's proper dark Liam Gallagher(@ liamgallagher) link