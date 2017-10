Lesley-Ann verhuist naar New York TK

08u10

Bron: Story 1 BELGA Celebrities Lesley-Ann Poppe (38) heeft grote plannen. Samen met haar man Kevin (28) gaat ze vanaf volgend jaar deeltijds in New York wonen, meldt ze in Story. "Het is maar zes uur vliegen. Hier staan we elke week langer in de file."

In New York wil Lesley-Ann een vestiging van haar Beauty School openen. "We leiden schoonheidsspecialisten, stylisten en visagisten op, en in New York is daar een veel grotere markt voor dan in België."



De verhuis staat gepland voor september 2018, en het koppel wil er week om week gaan wonen. "Als het concept niet aanslaat, staan we hier na een jaar terug, maar we willen het tenminste proberen. Uiteindelijk is het maar zes uur vliegen. op een week tijd staan de mensen hier langer in de file."



Baby Gabriël (11 maanden) gaat natuurlijk mee, maar zoon Benjamin zal in België blijven. "Ik heb co-ouderschap. De week dat hij bij zijn papa is, zal ik in New York zijn." Een derde kindje staat voorlopig niet op de planning. "Als morgen blijkt dat ik in verwachting ben - want we gebruiken geen voorbehoedsmiddelen - dan ga ik toch eens serieus vloeken. Maar de baby zou wel welkom zijn."





Lees het hele interview vandaag in Story.