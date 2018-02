Lesley-Ann Poppe slachtoffer van pesterijen van haar ex-man: "Het is zielig" DBJ

14 februari 2018

12u15

Bron: Eigen berichtgeving 3 Celebrities Het was een opmerkelijk, maar best ook wel grappig berichtje dat Lesley-Ann Poppe dinsdagmorgen op haar Instagram-account plaatste. Ze toonde een foto waarop te zien was hoe haar ex-man Benjamin Ruyters een negatieve aanbeveling gaf op Google. "Jaloerse concurrent", lachte ze. Maar het blijkt niet de eerste keer dat de zakenvrouw slachtoffer werd van zijn pesterijen.

"Het is allemaal een beetje kinderachtig", reageert Lesley-Ann. "Gisteren kreeg ik een melding van Google dat er een beoordeling was gegeven op mijn schoonheidsschool en toen zag ik dat die 1-ster-recensie van hem kwam. Jammer, want voor de rest zijn de reacties uitsluitend lovend. Het is een beetje zielig allemaal."

Het is trouwens niet de eerst keer dat haar ex-man Lesley-Ann lastigvalt met pesterijnen. "Onlangs nog heeft hij de parkeerborden, die gereserveerd zijn voor het personeel van de Beauty-school, verwijderd."

Veel verder wil Lesley-Ann er echter niet op ingaan. "We hebben samen nog een zoon die naar school gaat, voor hem is dat natuurlijk allemaal niet erg bevorderlijk." De recensies op Google buiten beschouwing gelaten, heeft Lesley-Ann helemaal geen contact meer met haar ex Benjamin. "Voor de rest ben ik heel gelukkig en ook volop bezig met nieuwe projecten, waaronder mijn eigen beauty-producten."

Proces

Ondertussen ligt Lesley-Ann ook nog altijd juridisch in de clinch met haar ex-man. Hij had haar naam geponeerd als zijn merk en gebruikte die voor zijn schoonheidsscholen, maar na een eerste rechtszaak werd dit hem verboden. In maart volgt nu een definitieve uitspraak. Als Benjamin die opnieuw verliest, zal hij een aanzienlijke schadevergoeding moeten betalen.