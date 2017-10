Lesley-Ann over haar rondere vormen: "Ongelukkig? Ik krijg net complimenten" TK

Bron: Dag Allemaal 0 Screenshot Van Gils & Gasten Lesley-Ann Poppe

We leerden Lesley-Ann allemaal kennen als een rondborstige, slanke dame met een voorliefde voor strakke jurkjes. Na haar zwangerschap ziet ze er echter een stuk ronder uit, een verandering die druk over de tongen gaat. Zelf trekt ze er zich weinig van aan. "Ik loop er toch niet bij als ma Flodder?"

Persoonlijk merkt Lesley-Ann Poppe (38) weinig van vernietigende opmerkingen over haar gewicht. "Wat ik vooral merk, is dat ik meer vrouwelijke fans heb dan vroeger. Vandaag kreeg ik nog dit berichtje: 'Je zag er fantastisch uit, ik kan enkel maar hopen dat ik, als ik ooit mama word, er ook zo blijf uitzien.' Dat soort complimenten krijg ik vaak. Hoe kan ik dan ongelukkig zijn omdat ik wat dikker ben geworden?"

Ook haar man Kevin (29) zit er niet mee. "Ik ben heel blij met hoe Lesley-Ann is. We zien elkaar graag en hebben dromen die we willen realiseren. Dat heeft niets met haar gewicht te maken."

Slechte verstandhouding

De twee plannen om volgend jaar halftijds in New York te gaan wonen. "Emigreren zit wel wat in mijn familie. Ik ben de enige die nog in België woont, omdat ik van ons land hou en omdat ik hier een kind heb. Ik zal Benjamin nooit van mijn leven achterlaten. Ik had mijn zoon natuurlijk veel liever méér bij mij gehad. Eén week op twee je kind missen is toch wel zwaar. Toen ik vrijgezel was, viel dat niet zo op: in de vrije week ging ik vaak uit. Maar nu Kevin en Gabriël in mijn leven zijn... Ik heb veel spijt van dat co-ouderschap."

De verstandhouding met haar ex-man verloopt ook niet goed. "Verschrikkelijk. Momenteel liggen we in proces omdat hij mijn naam gedeponeerd heeft als zijn merk. Te zot voor woorden!"