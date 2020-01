Leonardo DiCaprio redt leven van dronken man die overboord valt van cruiseschip TDS

09 januari 2020

10u48

Bron: People/Daily Mail 0 Celebrities Op het juiste moment op de juiste plaats. Het overkwam Leonardo DiCaprio (45), toen hij het leven van een dronken man redde die van een cruiseschip viel in het Caraïbisch gebied. De heldhaftige daad van de acteur vond plaats op 30 december, maar raakte nu pas bekend. Leonardo DiCaprio was er op vakantie om er samen met vrienden en zijn vriendin Camila Morrone (22) het nieuwe jaar in te zetten.

Acteurs redden doorgaans geen levens. Hoewel ze superhelden of briljante dokters spelen op het kleine scherm, worden ze in het echte leven zelden geconfronteerd met de taak om daadwerkelijk iemands leven te redden. Daar kwam voor Leonardo DiCaprio (45) echter plots verandering in, tijdens een recente trip op een jacht in het Caribisch gebied. Leonardo en zijn gezelschap verbleven op een gehuurde boot in de buurt van eiland St. Barts, toen ze hoorden dat een man overboord was gevallen van een cruiseschip van Club Med. Het jacht van DiCaprio ontvingen een noodoproep van het nabijgelegen schip, waarna ze meteen vertrokken om hulp te bieden.

“Leonardo, zijn vrienden en de kapitein hielden een zoektocht”, zegt een getuige tegen People. “Hun inspanningen resulteerden in het redden van het leven van een man. De bemanning van de boot was blij om bij te kunnen dragen - en ze zijn nog meer verheugd dat ze de man in veiligheid konden brengen.” Het jacht waar DiCaprio op verbleef was blijkbaar het enige schip in de buurt van het gebied naar waar de overboord gevallen man was afgedreven.

(lees verder onder de foto)

Rondgedobberd

Het slachtoffer, dat volgens The Sun Victor heet, zou al elf uur lang hebben rondgedobberd, toen hij werd gevonden door Leonardo en zijn gezelschap. Hij werd gered uit de hoge golven en amper een uur later ging de zon onder en begon het zwaar te stormen in het gebied. Het zou overigens gaan om een Frans bemanningslid van het Club Med-cruiseschip.

“De medewerker was overboord gevallen na een lange nacht waar te veel alcohol aan te pas kwam”, klinkt het. “De kapitein van het cruiseschip stuurde daarop een noodbericht uit en Leonardo en zijn gezelschap kwamen overeen om de man te gaan zoeken. Ze waren de enige die respons gaven, Leonardo was zijn enige kans op overleven, hoewel zijn jacht uren verwijderd lag. Arriveerden ze enkele minuten later, dan was die man wellicht verdronken. Hij kreeg veel water binnen maar slaagde er nog steeds in met zijn handen te zwaaien toen Leonardo in de buurt kwam.”